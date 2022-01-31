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Пьяный прохожий сломал нос москвичу из-за отказа одолжить ему сигарету

Полина Долганова

Происшествия
Пьяный прохожий сломал нос москвичу из-за отказа одолжить ему сигарету
Фото: Pixabay

Неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил прохожего в центре Москвы из-за отказа дать ему сигарету. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 января, по адресу улица Моховая. Гражданин в возрасте 23-х лет приехал в центр города, чтобы прогуляться и отдохнуть. В этот момент к нему подошел пьяный прохожий и попросил одолжить сигарету. Получив отказ, нетрезвый дебошир нанес «обидчику» несколько ударов по лицу.

Позже пострадавшего госпитализировали в больницу с переломом носа и множественными ушибами костей лица.

По данному факту проводится проверка.

Недавно на западе столицы трое неизвестных избили мужчину и угнали его автомобиль. Тогда в полицию обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что на него напали трое незнакомцев рядом с домом № 1 по улице Пивченкова. По словам заявителя, злоумышленники избили его, а затем отобрали у него наушники, электронную сигарету и ключи от автомобиля Cadillac. После этого нападавшие скрылись с места преступления на машине своей жертвы.

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