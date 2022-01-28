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Трое неизвестных избили мужчину на западе Москвы и угнали его Cadillac

Илья Ашуров

Происшествия
Трое неизвестных избили мужчину на западе Москвы и угнали его Cadillac
Фото: МВД
Россия, Москва, улица Пивченкова, 1к3 Карта всех событий

На западе столицы трое неизвестных избили мужчину и угнали его автомобиль. Об этом в пятницу, 28 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что на него напали трое незнакомцев рядом с домом № 1 по улице Пивченкова. По словам заявителя, злоумышленники избили его, а затем отобрали у него наушники, электронную сигарету и ключи от автомобиля Cadillac. После этого нападавшие скрылись с места преступления на машине своей жертвы.

Мужчину доставили в больницу, где у него диагностировали ушибы и гематомы. Позже полицейские обнаружили угнанный автомобиль на Сколковском шоссе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

На этой неделе на юго-востоке столицы двое мужчин избили и ограбили собутыльника. Вскоре их задержала полиция.

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