Двое мужчин избили и ограбили собутыльника на юго-востоке Москвы

Фото: МВД РФ

Россия, Москва, Окская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы двое мужчин избили и ограбили собутыльника. Вскоре их задержала полиция. Об этом в четверг, 27 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, 36-летний мужчина подошел к компании двух незнакомых мужчин во дворе дома на Окской улице. Новые знакомые предложили ему выпить.

Изначально все шло хорошо, но в какой-то момент между собутыльниками произошел конфликт, и новому компаньону пришлось спасаться бегством. В итоге двое злоумышленников догнали его, а затем избили и ограбили, похитив мобильный телефон и сумку.

Инцидент попал на видео.

Видео: МВД РФ

На место драки прибыла полиция. Потерпевшего доставили в больницу.

— В кратчайшие сроки подозреваемые были задержаны недалеко от места происшествия. Ими оказались двое приезжих мужчин 23 и 24 лет. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу, — рассказали в МВД.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

До этого сообщалось, что мужчина украл золотую цепь у москвича, брызнув ему в лицо из газового баллончика. Вскоре правоохранители задержали одного из подозреваемых. Им оказался 34-летний безработный приезжий. Цепь он успел продать.