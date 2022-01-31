Booking.com согласился выплатить штраф в размере 1,3 миллиарда рублей

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Сервис Booking.com выплатит штраф в России в размере 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 31 января.

— Мы разочарованы сегодняшним решением суда и выплатим штраф в установленный срок. Одновременно с этим мы планируем рассмотреть дальнейшие возможные для нас юридические действия, — приводит сообщение ТАСС.

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Booking.com на решение Арбитражного суда Москвы. Последний признал законным штраф, наложенный на сервис со стороны ФАС за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Регулятор завел дело в отношении компании из-за навязывания отелям условий о соблюдении паритета цен в 2020 году. Booking.com, как сочли в службе, запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах.

В декабре 2021 года Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google более чем на семь миллиардов рублей по административному делу о неудалении запрещенной информации. Корпорацию признали виновной в нарушении по статье КоАП «Повторное неудаление запрещенной информации».