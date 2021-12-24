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Мировой суд оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Мировой суд оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей
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Таганский районный суд оштрафовал американскую компанию Google LLC более чем на семь миллиардов рублей по административному делу о неудалении запрещенной информации. Об этом в пятницу, 24 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ («Повторное неудаление запрещенной информации» — прим. «ВМ») и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей, — заключил собеседник «ВМ».

В среду, 23 декабря, суд оштрафовал соцсеть Twitter и сервис GitHub на три и один миллион рублей соответственно из-за отказа компаний удалять запрещенный в России контент.

7 декабря суд рассмотрел два протокола и оштрафовал Google LLC на 10 миллионов рублей. Таким образом, американскую компанию оштрафовали уже на двенадцать миллионов рублей.

В начале декабря сообщалось, что в Таганский районный суд Москвы поступили очередные административные протоколы о неудалении запрещенного контента в отношении американских интернет-компаний Google LLC и Meta Platforms Inc. (прежнее название Facebook Inc. — прим. «ВМ»). Документы о правонарушениях подал в суд Роскомнадзор.

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