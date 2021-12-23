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Суд в Москве оштрафовал соцсеть Twitter еще на три миллиона рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Суд в Москве оштрафовал соцсеть Twitter еще на три миллиона рублей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Таганский районный суд Москвы оштрафовал соцсеть Twitter и сервис GitHub на три и один миллион рублей соответственно из-за отказа компаний удалять запрещенный в России контент. Об этом в четверг, 23 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Twitter Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ» — прим. «ВМ») и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей, — сказал собеседник «ВМ».

По той же административной статье суд оштрафовал GitHub Inc. на сумму в один миллион рублей. В обоих случаях административные протоколы составлены Роскомнадзором из-за отказа компаний удалять запрещенный в России контент.

16 декабря суд оштрафовал американскую соцсеть Twitter на 10 миллионов рублей по двум административным протоколам о неудалении запрещенной информации.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор планирует заблокировать на территории Российской Федерации шесть новых VPN-сервисов.

В список сервисов, которые могут прекратить свою работу в РФ, попали Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel.

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