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Московский суд оштрафовал компанию Google на десять миллионов рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Московский суд оштрафовал компанию Google на десять миллионов рублей
Фото: Pixabay

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google LLC на десять миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом во вторник, 7 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации («Нарушение порядка ограничения доступа к информации» — прим. «ВМ») об административных правонарушениях, и ему (Google LLC — прим. «ВМ») назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 000 рублей 00 копеек, — отметил собеседник «ВМ».

Видео: Пресс-служба Таганского районного суда

Спустя 20 минут судья рассмотрела еще один протокол и вновь оштрафовала Google LLC на 5 000 000 рублей.

Таким образом Google LLC 7 декабря оштрафовали уже на десять миллионов рублей.

Пресс-секретарь суда добавила, что в отношении Google LLC на сегодня назначено еще два судебных заседания.

До этого сообщалось, что в Таганский районный суд Москвы поступили очередные административные протоколы о неудалении запрещенного контента в отношении американских интернет-компаний Google LLC и Meta Platforms Inc (прежнее название Facebook Inc — прим. «ВМ»). Документы о правонарушениях подал в суд Роскомнадзор.

В начале декабря стало известно, что Роскомнадзор планирует заблокировать на территории Российской Федерации шесть новых VPN-сервисов. В список сервисов, которые могут прекратить свою работу в РФ, попали Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel.

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