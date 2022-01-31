Пятый дом по программе реновации заселят в Бабушкинском районе

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Печорская улица Карта всех событий

Пятую новостройку по программе реновации жилья строят на Печорской улице в Бабушкинском районе. Этот дом станет уже пятым, который передали под заселение. Об этом в понедельник, 31 января, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в односекционный дом, рассчитанный на 172 квартиры, начнут переселяться жители двух старых пятиэтажек, расположенных в этом же квартале. Переселение планируется начать в 2022 году.

— В настоящее время на территории района уже заселяются четыре новостройки. Это дом 12 на улице Коминтерна и жилые корпуса на улице Летчика Бабушкина (дом 29, корпуса 2, 39 и 41). Завершено расселение девяти домов, жители которых начали переезжать в 2018–2020 годах, — отметил Левкин.

Всего в Бабушкинском районе подлежит расселению 93 жилых дома общей площадью более 250 тысяч квадратных метров. Участниками программы реновации стали 15,3 тысячи жителей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома на 110 квартир в Западном административном округе (ЗАО) Москвы в рамках программы реновации жилья. Новостройка площадью 11,9 тысячи квадратных метров расположена в районе Очаково-Матвеевское по адресу улица Большая Очаковская, владение 35а.