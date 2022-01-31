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Фура с алкоголем съехала в кювет и перевернулась на Варшавском шоссе

Полина Долганова

Происшествия
Фура с алкоголем съехала в кювет и перевернулась на Варшавском шоссе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Варшавское шоссе, домовладение 1, строение 2 Карта всех событий

Фура, груженая алкогольной продукцией, съехала в кювет и перевернулась на Варшавском шоссе в понедельник, 31 января. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Варшавское шоссе, домовладение 1, строение 2. Уточняется, что автомобиль следовал по направлению к Московской области.

На момент аварии в кабине находился человек. Его эвакуировали из автомобиля.

В результате случившегося движение на трассе не перекрывалось.

До этого сообщалось, что на Симферопольском шоссе произошло ДТП с несколькими грузовиками, в результате чего один из них развернуло поперек дороги. Движение оказалось полностью перекрыто.

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