Фура с алкоголем съехала в кювет и перевернулась на Варшавском шоссе

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Варшавское шоссе, домовладение 1, строение 2 Карта всех событий

Фура, груженая алкогольной продукцией, съехала в кювет и перевернулась на Варшавском шоссе в понедельник, 31 января. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Варшавское шоссе, домовладение 1, строение 2. Уточняется, что автомобиль следовал по направлению к Московской области.

На момент аварии в кабине находился человек. Его эвакуировали из автомобиля.

В результате случившегося движение на трассе не перекрывалось.

До этого сообщалось, что на Симферопольском шоссе произошло ДТП с несколькими грузовиками, в результате чего один из них развернуло поперек дороги. Движение оказалось полностью перекрыто.