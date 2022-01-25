Движение по Симферопольскому шоссе полностью перекрыто из-за ДТП с фурой

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Россия, Московская область, городской округ Подольск, М-2 Крым, 35-й километр Карта всех событий

На Симферопольском шоссе произошло ДТП с несколькими грузовиками, в результате которого один из них развернуло поперек дороги. Движение оказалось полностью перекрыто. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На 35-м километре трассы М2 «Крым» (Симферопольское шоссе, после развязки с Домодедовским шоссе — прим. «ВМ») произошло столкновение нескольких грузовых автомобилей. Движение по Симферопольскому шоссе в сторону Москвы полностью перекрыто, движение осуществляется по дублеру, — говорится в сообщении ведомства.

В Сети появилось видео с места ДТП.

Видео: Telegram / ЧП Москва

До этого сообщалось, что на внешней стороне 40-го километра МКАД, после пересечения с Калужским шоссе, произошла авария. Три легковых машины столкнулись с двумя грузовиками. В связи с этим движение транспорта осуществлялось до двум полосам вместо пяти. Позже движение полностью восстановили.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести. По данным ГИБДД, наиболее частым видом дорожных аварий по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В период с 17 по 23 января на дорогах столицы зарегистрировали 66 и 51 случай таких ДТП соответственно.

При этом в 32 эпизодах пешеходы становились жертвами ДТП, переходя проезжую часть в установленном месте.