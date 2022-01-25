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Движение на 40-м километре МКАД восстановлено после ДТП

Георгий Соланович

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Движение на 40-м километре МКАД восстановлено после ДТП
Фото: АГН Москва

Движение на внешней стороне 40-го километра МКАД после пересечения с Калужским шоссе восстановлено. Об этом сообщил Telegram-канал Дептранс. Оперативно.

Уточняется, что теперь движение осуществляется по всем пяти полосам.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 40-го километра МКАД, после пересечения с Калужским шоссе, произошла авария. Три легковых машины столкнулись с двумя грузовиками. В связи с этим движение транспорта осуществлялась до двум полосам вместо пяти. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Водителя «копейки» без прав будут судить за наезд на трех студенток Тимирязевской академии. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении виновника ДТП на Тимирязевской улице, в котором пострадали три студентки.

Водитель, 22-летний москвич, обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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