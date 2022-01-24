Прокуратура утвердила обвинение по ДТП с пострадавшими студентками

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Россия, Москва, Тимирязевская улица Карта всех событий

Прокуратуре Северного административного округа Москвы (САО) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении виновника ДТП на Тимирязевской улице, в котором пострадали три студентки. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Водитель, 22-летний москвич, обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

— Уголовное дело направлено в Коптевский районный суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

8 октября на Тимирязевской улице в Москве водитель автомобиля ВАЗ-2101, не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на троих девушек, в том числе на несовершеннолетнюю. В ДТП пострадали студентки Тимирязевской академии, где обучается и виновник аварии.

Со слов виновника ДТП, он «перепутал педали». Также стало известно, что молодой человек не имеет водительского удостоверения. В отношении его возбудили уголовное дело.