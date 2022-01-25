Три автомобиля и два грузовика столкнулись на 40-м километре МКАД

На внешней стороне 40-го километра МКАД, после пересечения с Калужским шоссе, произошла авария. Три легковых машины столкнулись с двумя грузовиками. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В настоящее время на месте работают столичные оперативные службы.
— Движение осуществляется по двум полосам из пяти, — уточняется в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
О пострадавших пока ничего не известно.
Водителя «копейки» без прав будут судить за наезд на трех студенток Тимирязевской академии. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении виновника ДТП на Тимирязевской улице, в котором пострадали три студентки.
Водитель, 22-летний москвич, обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.