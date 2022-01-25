Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Три автомобиля и два грузовика столкнулись на 40-м километре МКАД

Юлия Курганова

Происшествия
Три автомобиля и два грузовика столкнулись на 40-м километре МКАД
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, МКАД, 40-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 40-го километра МКАД, после пересечения с Калужским шоссе, произошла авария. Три легковых машины столкнулись с двумя грузовиками. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В настоящее время на месте работают столичные оперативные службы.

— Движение осуществляется по двум полосам из пяти, — уточняется в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

О пострадавших пока ничего не известно.

Водителя «копейки» без прав будут судить за наезд на трех студенток Тимирязевской академии. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении виновника ДТП на Тимирязевской улице, в котором пострадали три студентки.

Водитель, 22-летний москвич, обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Читайте также:
МКАД Автомобили ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте