«Моя главная победа над собой»: Татьяна Васильева рассказала, почему бреет голову
Народная артистка РФ Татьяна Васильева раскрыла причину, по которой она уже много лет бреет голову. Она призналась, что отсутствие волос сильно упрощает ее жизнь. Об этом Васильева рассказала в интервью Ирине Шихман.
По словам актрисы, она более сорока лет намучилась с шиньонами и другими парикмахерскими изысками, от которых волосы только страдали. Но в какой-то момент Васильева решила это проблему радикальным способом.
— Потом я в первый раз это сделала и поняла, что я решила одну из женских проблем, то есть я перестала думать о себе как о женщине, — призналась актриса.
С каждым разом, рассказала она, прическа становилась все короче и короче, а сейчас у актрисы даже есть машинка для бритья.
— Мне нравится, чтобы вообще была блестящая лысина, думаю, это скоро будет, — заявила Васильева.
Именно избавление от зависимости в чужом мнении актриса считает своей главной победой. По ее словам, ей совершенно все равно, нравится она кому-то или нет. Ее больше не преследуют мысли о том, как к ней относятся. Васильева говорит, что таким способом она освободилась. Однако подчеркивает, что феминисткой себя не считает.
— Это моя самая главная победа над собой, — заявила она в интервью.
До этого Васильева рассказала о своей сестре. Она находится на попечении артистки и борется с болезнью сосудов. Васильева уверяет, что ее сестра терпит очень сильную боль и постоянно принимает обезболивающие.