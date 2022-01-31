«Моя главная победа над собой»: Татьяна Васильева рассказала, почему бреет голову

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Народная артистка РФ Татьяна Васильева раскрыла причину, по которой она уже много лет бреет голову. Она призналась, что отсутствие волос сильно упрощает ее жизнь. Об этом Васильева рассказала в интервью Ирине Шихман.

По словам актрисы, она более сорока лет намучилась с шиньонами и другими парикмахерскими изысками, от которых волосы только страдали. Но в какой-то момент Васильева решила это проблему радикальным способом.

— Потом я в первый раз это сделала и поняла, что я решила одну из женских проблем, то есть я перестала думать о себе как о женщине, — призналась актриса.

С каждым разом, рассказала она, прическа становилась все короче и короче, а сейчас у актрисы даже есть машинка для бритья.

— Мне нравится, чтобы вообще была блестящая лысина, думаю, это скоро будет, — заявила Васильева.

Именно избавление от зависимости в чужом мнении актриса считает своей главной победой. По ее словам, ей совершенно все равно, нравится она кому-то или нет. Ее больше не преследуют мысли о том, как к ней относятся. Васильева говорит, что таким способом она освободилась. Однако подчеркивает, что феминисткой себя не считает.

— Это моя самая главная победа над собой, — заявила она в интервью.

До этого Васильева рассказала о своей сестре. Она находится на попечении артистки и борется с болезнью сосудов. Васильева уверяет, что ее сестра терпит очень сильную боль и постоянно принимает обезболивающие.