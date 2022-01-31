«Проблемы в раю»: Адель отменила концерты из-за сложностей в браке с Ричи Полом

Фото: instagram/adele

Популярная британская певица Адель отменила выступления в Лас-Вегасе менее чем за сутки до начала первого концерта. Причиной могут быть проблемы в браке певицы. Об этом со ссылкой на источник в окружении Адель сообщает New York Daily News.

Как рассказал собеседник издания, Адель отменила концерты в Лас-Вегасе и улетела к супругу Ричи Полу. Именно в этом собеседник и видит истинную причину отмены выступлений.

— Проблемы в раю — вот почему она не может выступать, — отметил он.

Сама же певица заявила, что выступления были отменены из-за плохой подготовки.

— Мы перепробовали абсолютно все, что могли, чтобы успеть вовремя и чтобы вам понравилось. Но мы были полностью уничтожены задержками доставки и коронавирусом, — цитирует Адель издание.

Адель за год похудела на 45 килограммов. Однако сделала она это не ради красивого тела, а в первую очередь ради здоровья. Артистка призналась, что добиться такого результата ей помогла правильная диета.

В ноябре 2021 года Адель выпустила новую песню «To Be Loved». Композиция вошла в новый альбом исполнительницы под названием «30».