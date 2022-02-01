Задержан подозреваемый в поджоге квартиры на юге столицы

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Ранее судимый 42-летний мужчина был задержан по подозрению в совершении покушения на убийство двух и более лиц, которое было совершено общеопасным способом. Отмечается, что подозреваемым был совершен поджог квартиры, где находились двое молодых людей. Об этом в понедельник, 31 января, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— 29 января в жилом доме на улице Дорожная произошло возгорание. Двое молодых людей были госпитализированы в городскую больницу с ожогами различной степени тяжести. Они были осмотрены врачами, госпитализация им не понадобилась, — сообщила Нефедова.

Позднее стало известно, что возгорание произошло в результате поджога.

На данный момент столичная прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.

29 января трое юношей спасли девушку, вытащив ее из горящей квартиры на девятом этаже жилого дома в Чертанове Южном на юге Москвы.

В момент возгорания студенты Адель Ахметзянов и Тимур Закиров находились вместе с девушкой в квартире. Ребята не растерялись и спустились через окно на этаж ниже. Здесь им на помощь пришел еще один молодой человек — Константин Кремлин. После этого трое юношей помогли подруге спастись от пожара таким же способом.