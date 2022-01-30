Стали известны подробности спасения девушки из пожара в Южном Чертанове

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Россия, Москва, Дорожная улица, 28к1 Карта всех событий

Трое юношей спасли девушку из горящей квартиры на девятом этаже жилого дома в Чертанове Южном на юге Москвы. Пожар в многоэтажке произошел в субботу, 29 января.

В момент возгорания студенты Адель Ахметзянов и Тимур Закиров находились вместе с девушкой квартире. Ребята не растерялись и спустились через окно на этаж ниже. Здесь им на помощь пришел еще один молодой человек Константин Кремлин. После этого трое юношей помогли подруге спастись из огня таким же способом, пишет Telegram-канал «Mash».

Видео: Telegram / Новости Москвы

Сообщение о пожаре на улице Дорожной, дом 28, корпус 1, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС 29 января в 16:56. По данным МЧС России по Москве, из 12 спасенных человек — один ребенок.

К вечеру спасателям удалось потушить огонь. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Спасатели вывели из огня 12 человек. Трем из них потребовалась медицинская помощь.

До этого сообщалось о крупном пожаре в поселке Плесецк Архангельской области, в котором погибли пять человек, включая четырех детей. Возгорание случилось в квартире на втором этаже деревянного жилого дома.