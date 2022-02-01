«Индексация выплат и новые штрафы»: нововведения в законах в феврале

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В феврале россиян ожидает ряд нововведений в законах. Так, например, индексация социальных выплат, а также введение штрафов для компаний, которые загрязняют окружающую среду.

Уже со вторника, 1 февраля, произойдет индексация материнского капитала. Его сумма будет увеличена на 8,4 процента. Отмечается, что выплаты на первого ребенка составят 524 000 рублей, а на второго — 693 000 рублей.

На 8,4 процента увеличатся федеральные выплаты, которые положены инвалидам, ветеранам, ликвидаторам аварии в Чернобыле, Героям России и гражданам, пострадавшим на производстве. Пособия для семей с детьми также будут проиндексированы.

Для неработающих пенсионеров будет проиндексирована страховая пенсия на 8,6 процентов.

Помимо этого, с 1 февраля Центральный Банк внесет изменения в порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщика. Изменения сделают расчетный ПДН для долгосрочных потребительских кредитов.

Также в этот день вступает в силу закон, который подразумевает, что при списании негосударственных долгов, сумма в размере прожиточного минимума будет оставаться неприкосновенной.

Известно, что тариф в системе «Платон» для грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным дорогам будет увеличен на 20 копеек. Теперь он будет составлять 2,54 рубля за один километр.

С 1 февраля данные об аварийных и подлежащих сносу домах должны будут направляться в Росреестр при помощи местных властей. Это будет полезно для покупателей квартир. Поскольку они смогут увидеть всю информацию об этом.

Возможность получения гектара земли в Арктике будет доступна всем гражданам России с 1 февраля. Их место жительства не будет влиять на возможность получения.

С 1 февраля вводятся штрафы для компаний, которые не обладают системами автоматического контроля за выбросами, загрязняющими среду. Для юридических лиц они могут составить до 200 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 40 тысяч рублей.

Кроме этого, с 8 февраля произойдет рост штрафов за производство алкогольной и табачной продукции без маркировки. Отмечается, что штрафы будут составлять 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и 200-300 тысяч рублей для юридических лиц.

Поправки в УК, которые включают в себя пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, чьим жертвам было менее 18 лет, вступают в силу с 8 февраля. Помимо этого, нововведение будет касаться случаев, если пострадали несколько детей или когда действия были сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.