Врач объяснил, сколько времени человек с «омикроном» является заразным

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Отрицательный результат ПЦР-теста не всегда может говорить о том, что человек не заражен «омикрон»-штаммом. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказал врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

В случае, если у человека наблюдаются признаки коронавирусной инфекции, то он заразен для окружающих, даже если результат ПЦР-теста оказался отрицательным.

— Если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала, — объяснил специалист в интервью радио Sputnik.

Это связано с тем, что штамм «омикрон» быстро уходит из носоглотки. Однако в таком случае человек все еще может выделять вирус и заражать окружающих.

— При наличии симптомов заболевания даже тому человеку, у которого был отрицательный результат ПЦР-теста, стоит сократить контакты с другими людьми, — советует Тимаков.

Придерживаться ограничений стоит семь дней. За этот период точно станет понятно, заболел ли человек коронавирусом.

— При предыдущих штаммах от десяти дней до трех недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На «омикрон» я этих исследований еще не видел, — заключил инфекционист.

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30 января директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» необязательно станет последним масштабно распространившимся во время пандемии. По его словам, ревакцинированные препаратом «Спутник Лайт» в течение трех месяцев имеют полную защиту от «омикрона»: у всех участников специального исследования обнаружены вирусонейтрализующие антитела. Среди вакцинированных «Спутником V» антитела имелись у 75 процентов участников.