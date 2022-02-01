Названы симптомы «стелс-омикрона»

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«Скрытый омикрон», который известен также как подтип BA.2, имеет симптомы, схожие с изначальным штаммом. Об этом следуют данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.

Однако отличительными чертами «стелс-омикрона» являются высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменения обоняния или вкуса. На данный момент специалистам только предстоит установить наиболее специфичные симптомы этого подтипа.

—Специфичные симптомы, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1, — пишет Express.

Несмотря на то, что вариант называется «скрытым», ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных.

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Недавно стали известны «необычные» симптомы нового штамма коронавируса «омикрон», которые остаются у человека и после выздоровления. Так, например, новая мутация способна провоцировать кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха, но также существуют два «необычных» симптома. Они сохраняются и после выздоровления — это боли в спине и головокружение.