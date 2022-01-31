Названы два «необычных» симптома «омикрона», которые не проходят при выздоровлении

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Стали известны «необычные» симптомы нового штамма коронавируса «омикрон», которые остаются у человека и после выздоровления. Об этом написала британская газета Daily Express, основываясь на данных приложения ZOE COVID Study для мониторинга признаков инфекции.

Новая мутация SARS-CoV-2, говорится в публикации, способна провоцировать кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха, но также существуют два «необычных» симптома. Они сохраняются и после выздоровления — это боли в спине и головокружение.

При «омикроне», утверждает врач Энн Мэри, пациенты чаще жалуются на боли в пояснице, чем больные вариантом «дельта». Также новая мутация способна провоцировать сильные боли в мышцах, говорится в материале.

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Врач Александр Мясников объяснил, как избежать постковидного синдрома. Для этого нужно вести здоровый образ жизни, избавиться от вредных привычек, сбалансированно питаться. Также специалист отметил, что восстановление организма зависит от формы болезни.

До этого профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала о ситуации с заболеваемостью штаммом коронавируса «омикрон». Она подчеркнула, что многие люди переносят заболевание в легкой форме, потому что прошли вакцинацию и ревакцинацию.