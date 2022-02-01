Альтштейн объяснил, почему дети наиболее подвержены «омикрону»

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Штамм «омикрон» обладает способностью «цепляться» за рецепторы клеток лучше, чем это делали предыдущие варианты COVID-19. Именно в этом заключается его высокая опасность. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказал вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По сравнению со взрослыми, дети являются наиболее устойчивыми к COVID-19. Однако «омикрон» считается более заразным и он пробивает защиту у детей.

— Большая заразность омикрон-штамма для детей по сравнению с «дельтой» объясняется тем, что у них меньше рецепторов на поверхности клеток в дыхательных путях. Для заражения «дельтой» не хватает этих рецепторов, — поделился эксперт в беседе с газетой «Известия».

Отмечается, что заразность «омикрон»-штамма для детей также заключается в том, что он подавляет выработку организмом интерферона — важнейшей составляющей иммунного ответа у детей.

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До этого иммунолог Николай Крючков рассказал о течении «омикрона» у детей. У большинства наблюдаются проявления, которые характерны для ковида: тяжелый кашель, респираторные проблемы, затрудненность дыхания, повышенная температура. Также присутствуют общее недомогание, выраженная заторможенность.