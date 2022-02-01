Нутрициолог перечислила пользу и вред яблок

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Несмотря на то, что яблоки богаты витаминами и полезными веществами, их чрезмерное употребление может нанести вред организму. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказала нутрициолог Надежда Цапкина.

— Яблоки богаты витаминами A, С, В1, В2, РР и Е, магнием, фосфором, йодом, железом, селеном, калием, кальцием, цинком. Фрукт снижает вероятность возникновения рака, улучшает память, укрепляет иммунитет, улучшает эластичность сосудов, — перечислила специалист пользу этого фрукта.

Однако в случае, если человек употребляет яблоки в больших количествах, то у него может повредиться зубная эмаль. Также нутрициолог напомнила, что в семенах яблока содержится яд — цианид.

— Человеческий организм справится с небольшим количеством цианида, но превышение дозы может быть опасным, — предупредила Цапкина, передает РИА Новости.

Для того, чтобы получить максимум пользы, нужно съедать не более двух средних яблок в день. Наибольшее предпочтение эксперт советует отдавать именно зеленым плодам.

В декабре врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала о пользе хурмы. Она сообщила, что благодаря своему составу эта ягода поможет скрасить зимние дни тем, кто в этом нуждается. Оранжевый цвет указывает на высокое содержание в хурме важного для организма вещества. В этой ягоде содержится большое количество бета-каротина, то есть провитамина А. В начале зимы он необходим организму, потому что является борцом с депрессией.