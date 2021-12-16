Нутрициолог Белоусова перечислила полезные свойства хурмы

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Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала о пользе хурмы. Она сообщила, что благодаря своему составу эта ягода поможет скрасить зимние дни тем, кто в этом нуждается.

— Осенью и зимой самое время есть хурму. При подавленных депрессивных состояниях хурма помогает, как и другие фрукты и овощи оранжевого цвета. Если желтый считается цветом тревоги, поэтому желтые яблоки нежелательны, то оранжевые плоды, например, морковь или тыква, действительно помогают избавиться от депрессии, помогают добавить нам радости, — отметила медик.

Дело в том, что оранжевый цвет указывает на высокое содержание в хурме важного для организма вещества, продолжила диетолог. В этой ягоде содержится большое количество бета-каротина, то есть провитамина А. В начале зимы он необходим организму, потому что является борцом с депрессией.

Белоусова уточнила, что бета-каротином невозможно запастись впрок, поэтому содержащие его продукты следует есть постоянно. Помимо бета-каротина в хурме есть магний, хоть и в меньшем количестве. По словам диетолога, этот элемент тоже поможет избавиться от депрессии и стресса.

Хурму можно есть почти всем, исключение составляют только люди с аллергией на этот плод, передает радио Sputnik.

Диетолог назвал суперсвойства хурмы. Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о целебных свойствах этого плода. Он отметил, что это главный сезонный продукт декабря, который богат магнием и другими полезными элементами. Зрелые плоды должны быть немного мягкими, а вот если на них появились черные точки или пятна, то они уже начали портиться.