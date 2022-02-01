Срок годности вакцины «ЭпиВакКорона» был увеличен

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Срок годности вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» был продлен до десяти месяцев. Данные изменения были утверждены Минздравом Российской Федерации. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

— Срок годности для вакцины «ЭпиВакКорона», изготовленной на площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора составляет десять месяцев, для промплощадок «Вектор-Биальгам» и «Герофарм» — девять месяцев, — передает ТАСС.

Однако в центре подчеркнули, что сроки годности позднее могут быть увеличены. Это связано с тем, что в будущем будет получено больше новых данных.

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Исследователи из Европейского университета в Санкт-Петербурге заявили, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» является неэффективной в борьбе против заболевания. Ученые исследовали эффективность российских вакцин от коронавируса «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак». Сбор материала проводился в октябре 2021 года, а основная выборка участников исследования была привита «Спутником V».