Количество операторов горячей линии 122 увеличили до семи тысяч в Москве

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На фоне обострения ситуации с коронавирусом в столице увеличили число операторов горячей линии 122 до семи тысяч, что втрое больше, чем две недели ранее. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Специалисты в круглосуточном режиме предоставляют горожанам консультации по вопросам оказания медицинской помощи, записывают на прием к врачу, а также принимают заявки на вызов медика на дом с 07:00 до 24:00.

При этом в настоящий момент выросло число каналов связи на горячей линии. Ранее этот показатель был равен пяти тысячам, теперь он составляет 21 тысячу. Такая мера позволяет более эффективно оказывать необходимую помощь.

Помимо этого, операторам помогает голосовой ассистент. Он уточняет у обратившегося сведения и передает их специалисту, что ускоряет процесс работы.

Так, за последнюю неделю москвичи обратились на горячую линии более 25 тысяч раз, пишет официальный сайт мэра Москвы.

По данным на 31 января, московские врачи за 24 часа вылечили еще 5805 человек от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 962 382 пациента.