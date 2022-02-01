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Скоростная магистраль в Москве готова на 60 процентов

Георгий Соланович

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Скоростная магистраль в Москве готова на 60 процентов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Скоростная магистраль на базе Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд готова на 60 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая протяженность дороги составит 68 километров. Масштабы магистрали сопоставимы с МКАД и ТТК. Скоростной диаметр поделен на два участка: часть от Бусиновской развязки до трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань готов на 82 процента, часть от шоссе Энтузиастов до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе готов на 42 процента.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул важность магистрали для жителей города.

— Для миллионов автолюбителей создание московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность — более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой, — передает его слова официальный портал мэра Москвы.

Накануне Бочкарев заявил, что строительство еще одного участка Северо-Восточной хорды завершено более, чем на 50%. В настоящий момент здесь устраиваются коммуникации и дорожное полотно, а также ведется возведение пешеходных переходов.

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