Скоростная магистраль в Москве готова на 60 процентов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Скоростная магистраль на базе Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд готова на 60 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая протяженность дороги составит 68 километров. Масштабы магистрали сопоставимы с МКАД и ТТК. Скоростной диаметр поделен на два участка: часть от Бусиновской развязки до трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань готов на 82 процента, часть от шоссе Энтузиастов до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе готов на 42 процента.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул важность магистрали для жителей города.

— Для миллионов автолюбителей создание московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность — более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой, — передает его слова официальный портал мэра Москвы.

Накануне Бочкарев заявил, что строительство еще одного участка Северо-Восточной хорды завершено более, чем на 50%. В настоящий момент здесь устраиваются коммуникации и дорожное полотно, а также ведется возведение пешеходных переходов.