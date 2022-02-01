Синоптик пообещал москвичам комфортный по температуре февраль

Фото: Сайт Сергея Собянина

Синоптики прогнозируют в столице мягкий февраль с умеренным количеством осадков в виде снега. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 1 февраля.

Он отметил, что горожан ожидает комфортная температура в последний месяц зимы.

— По долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха в последний месяц зимы на 2–4 градуса превысит многолетние значения, при норме ночью минус 11,1, днем — минус 4,2, — заявил специалист.

Тишковец добавил, что начало месяца будет аномально теплым. После вероятно одно арктическое вторжение, из-за чего температура воздуха ненадолго понизится. Однако в конце календарной зимы станет теплее.

— При этом осадков выпадет как минимум положенная норма, которая составляет 36 миллиметров, как максимум — немного превысит ее, но не более чем на 10 процентов. Наибольший вклад — до 40 процентов от месячного объема — в показания осадкомера внесет первая декада, — уточнил метеоролог на странице в социальной сети Instagram.

Во вторник, 1 февраля, в столичном регионе прогнозируется облачная погода. В течение дня возможен мокрый снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. В Москве днем ожидается от минус одного до плюс одного градуса. Ночью сохранится аналогичная температура. Помимо этого, синоптики предупреждают о том, что на дорогах возможно образование гололедицы.