Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 февраля

Фото: Pexels

Во вторник, 1 февраля, в столичном регионе прогнозируется облачная погода. В течение дня возможен мокрый снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем ожидается от минус одного до плюс одного градуса. Ночью сохранится аналогичная температура. Помимо этого, синоптики предупреждают о том, что на дорогах возможно образование гололедицы.

В этот день ветер будет иметь южное и юго-западное направление. Его скорость будет составлять 5-10 метров в секунду.

В столице и области продлили «желтый» уровень погодной опасности. Отмечается, что предупреждение будет действовать до 1 февраля. Причиной продления «желтого» уровня является гололедица.

30 января руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы и области 31 января и 1 февраля ожидает температура, климатически соответствующая 8 марта. Днем в Москве воздух прогреется до плюс двух градусов, а в области — до плюс одного градуса.

Недавно Вильфанд заявил, что к концу недели в европейской части России температура воздуха опустится на шесть-восемь градусов. Так, в столичном регионе к субботу столбики термометров будут показывать минус десять-двенадцать градусов.