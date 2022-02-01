Вильфанд заявил о резком похолодании в Москве к концу недели

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

К концу недели в европейской части России температура воздуха опустится на шесть-восемь градусов. Так, в столичном регионе к субботу столбики термометров будут показывать минус 10-12 градусов. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Если в первый день февраля в Москве, например, температура будет на 9 градусов выше нормы, то уже к концу недели температурный фон будет около нормы, — подчеркнул специалист.

Также Вильфанд отметил, что в Москве в пятницу ночью температура воздуха составит от –7 до –12 градусов, а днем — от –4 до –9. В ночь на субботу температура будет опускаться до минус 10–14 градусов мороза, передает ТАСС.

В столице и области продлили «желтый» уровень погодной опасности. Отмечается, что предупреждение будет действовать до 1 февраля. Причиной продления «желтого» уровня является гололедица.

30 января руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы и области 31 января и 1 февраля ожидает температура, климатически соответствующая 8 марта. Днем в Москве воздух прогреется до плюс двух градусов, а в области — до плюс одного градуса.