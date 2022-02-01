СМИ: Американский Сенат может на этой неделе согласовать санкции против РФ

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Сенат Конгресса Соединенных Штатов на текущей неделе может согласовать санкций в отношении России на случай обострения конфликта вокруг Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных им политиков.

По словам председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса, американцы планируют обсудить последние детали, по которым необходимо достичь согласия.

Сенатор-республиканец Джим Риш в свою очередь заявил, что прогресса по данному вопросу можно будет достичь по итогу дискуссий между демократами и республиканцами.

По данным агентства, в настоящее время в США нет единого мнения на счет введения санкций в отношении Москвы в превентивном порядке. Разногласия также касаются ограничительных мер в связи с российским газопроводом «Северный поток — 2».

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили санкции в отношении элит в России и их семей в случае вторжения на Украину. Она добавила, что работа над ограничительными мерами велась Вашингтоном вместе с партнерами и союзниками.