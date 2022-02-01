Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Американский Сенат может на этой неделе согласовать санкции против РФ

Полина Долганова

В мире
СМИ: Американский Сенат может на этой неделе согласовать санкции против РФ
Фото: Pixabay

Сенат Конгресса Соединенных Штатов на текущей неделе может согласовать санкций в отношении России на случай обострения конфликта вокруг Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных им политиков.

По словам председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса, американцы планируют обсудить последние детали, по которым необходимо достичь согласия.

Сенатор-республиканец Джим Риш в свою очередь заявил, что прогресса по данному вопросу можно будет достичь по итогу дискуссий между демократами и республиканцами.

По данным агентства, в настоящее время в США нет единого мнения на счет введения санкций в отношении Москвы в превентивном порядке. Разногласия также касаются ограничительных мер в связи с российским газопроводом «Северный поток — 2».

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили санкции в отношении элит в России и их семей в случае вторжения на Украину. Она добавила, что работа над ограничительными мерами велась Вашингтоном вместе с партнерами и союзниками.

Читайте также:
Санкции Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как Россия ответит на отказ США и НАТО

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Что будет с курсом рубля в феврале

Виталий Лейбин
Виталий Лейбин

Войны с Украиной не будет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Все мнения
О проекте