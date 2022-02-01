Минфин ожидает некоторого сокращения выдач ипотеки в этом году

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Минфин России спрогнозировал, что некоторое снижение выданных ипотечных кредитов может произойти в текущем году. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

— Мы ожидаем стабилизацию, может быть, некоторое сокращение — процентов на 15 в денежном и процентов на 20–25 в количественном выражении — выдачи ипотеки в этом году по сравнению с прошлым годом, — сказал он в эфире телеканал «Россия 24».

Он уточнил, что стабилизация является естественным процессом после рекордных двух прошлых лет.

Значительное увеличение сроков ипотечных кредитов невыгодно самим банкам. Наиболее вероятный предел, выше которого их не будут поднимать, — 40 лет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Собеседник «ВМ» заметил, что максимальный срок, на который в России могут выдать ипотеку, составляет 30 лет. Сильно увеличивать его, скорее всего, в ближайшее время не будут.

10 января ВТБ повысил ставки по ипотеке до 10,3 процента. До этого ставка составляла 9,3 процента. На льготные госпрограммы кредитования изменения не повлияют, отметили в банке.