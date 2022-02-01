Врач рассказала, когда снижение веса говорит об онкологии

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Порой снижение веса без каких-либо на то причин может быть предвестником опасных для человека заболеваний. Об этом рассказала врач-терапевт Тина Петровская.

По ее словам, самой страшной причиной потери веса могут быть онкологические заболевания.

— Исключаем онкологические заболевания. Они могут не сопровождаться другими симптомами, либо сопровождаются не специфическими симптомами такими как слабость, усталость, на которые тоже стоит обращать внимание при отсутствии каких-то стрессовых факторов загруженности на работе или в жизни, — уточнила Петровская.

Однако рак – не единственное, чем может быть болен пациент. Потерей веса могу сопровождаться такие заболевания, как ревматоидный артрит или недуг щитовидной железы. Терапевт подчеркнула, что в таких случаях будут наблюдаться и другие симптомы.

Заболевания сердечно-сосудистой системы также сопровождаются потерей веса, однако незаметной. Масса человека не уменьшится, но только потому, что мышцы заменит отечность. Психологические заболевания тоже могут повлиять на вес человека, передает 5-tv.ru.

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