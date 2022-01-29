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Ученые назвали популярный напиток, который способствует развитию рака

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые назвали популярный напиток, который способствует развитию рака
Фото: Pexels

Ученые сообщили, что свежевыжатые фруктовые соки могут способствовать развитию онкологических заболеваний.

Группа специалистов изучила связь между потреблением сладких напитков и разными формами рака у 101 257 взрослых людей, средний возраст которых составлял 42 года.

Исследователи обнаружили, что употребление сладких напитков повышает риск развития онкологии. Они также выяснили, что употребление искусственно подслащенных напитков не имеет влияния на риск развития рака. Также оказалось, что 100-процентный фруктовый сок «тесно связан» с вероятностью возникновения заболевания.

К общим симптомы рака, на которые нужно обратить внимание, относятся боль и ломота в теле, сильная ночная потливость и значительная потеря веса, сообщается на портале Express.

Диетолог объяснила, через сколько свежевыжатый апельсиновый сок теряет пользу. О полезных свойствах свежевыжатого сока цитрусовых рассказала диетолог Анжелика Дюваль. Как отметила специалист, цитрусовые, несомненно, полезны для организма. В них содержится большое количество витамина С, который разжижает кровь.

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