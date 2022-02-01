Наталья Сергунина: Детские технопарки Москвы проведут мероприятия для школьников

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Познавательная акция «День без турникетов. Дети» в очередной раз пройдет в столице в период с 8 февраля по 29 апреля. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, на сайте детских столичных технопарков уже стала доступна регистрация.

Всего в акции будут принимать участие 36 профориентированных площадок, среди которых будет 10 детских технопарков.

Заммэра напомнила, что первый этап акции начался в Москве 11 октября и завершился 9 декабря.

В рамках нового этапа можно будет принять участие в 375 познавательных мероприятиях.

Занятия подойдут для школьных групп при обязательном их сопровождении взрослыми. Состав одной группы не должен превышать 25 детей.

Чтобы зарегистрироваться, на сайте детских технопарков Москвы нужно выбрать опцию «День без турникетов. Дети» и перейти к программам мероприятий. Зарегистрировать группу может как педагог, так и родитель.

Всем зарегистрированным участникам будет предоставлен транспорт, который довезет группу от образовательного учреждения до места проведения мероприятия.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, мероприятия акции поделены на восемь категорий. Так, например, участники мероприятия по направлению «Мультимедийное погружение» узнают о профессии журналиста, а также о том, кто такой настоящий видеоблогер.

В рамках курса «Робототехника» школьники смогут создать свою механическую руку и узнают больше интересной информации о мобильных роботах.

17 января в России отметили День детских изобретений. В настоящее время в столице доступно более 20 детских технопарков, где юные горожане получают знания в областях промышленного дизайна, роботостроения и нанотехнологий, а также совершают научные открытия. Ежегодно обучение проходят около 100 тысяч детей в 111 современных лабораториях.