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Специалисты цифрового сервиса Russpass рассказали об уникальных деревнях России

Виктория Сикерина

Город
Специалисты цифрового сервиса Russpass рассказали об уникальных деревнях России
Фото: Pexels

Посвященная самым красивым деревням России подборка появилась на цифровом туристическом сервисе Russpass. Пользователям расскажут интересные факты об уникальных поселениях и покажут их фотографии.

Так, в список вошло село Бехово на берегу Оки. Его признали лучшим в мире для туризма во Всемирной туристской организации ООН. В расположенном поблизости музее-заповеднике «Поленово» можно посмотреть на картины Михаила Врубеля и Исаака Левитана.

Помимо этого, в подборке представлено село Тарбагатай. Традиции местных старообрядцев входят в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Также пользователям сервиса предложили посетить деревню Изборск под Псковом. Первое упоминания о поселении датируется 862 годом. Также до наших дней сохранились древняя крепость и собор XIV века.

Подробнее ознакомиться с новой подборкой Russpass можно на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что цифровой туристический сервис Russpass разработал пять новых экскурсий по Центральному ипподрому в Москве.

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