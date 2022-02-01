Диетолог Соломатина рассказала, как избавиться от двойного подбородка

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Для избавления от второго подбородка очень важно соблюдать три основополагающих правила: питание, физическая активность и здоровый сон. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, первое, что нужно сделать для ухода лишней массы в области шеи, — исключить из рациона жирные продукты:

— Именно калорийные продукты питания, фастфуд, сладкие газированные напитки активно увеличивают наши объемы. Жареные продукты и кондитерские изделия тоже способствуют появлению двойного «зоба».

Чтобы этого не происходило, следует разработать грамотный и дробный прием пищи, в котором содержатся клетчатка и белки. Так, в качестве завтрака может подойти омлет, приготовленный на оливковом масле с зеленью и свежими овощами. На обед можно приготовить гречку с любым диетическим видом мяса — индейкой или курицей.

Рыба –—продукт, который обязателен при диете для избавления от второго подбородка:

— Вообще морские продукты — рыба, мидии, устрицы, крабовое мясо и другие виды — по праву возглавляют топ полезных для кожи продуктов. Все они служат источником незаменимых жирных кислот и омега-3. Их прием способствует восстановлению волокон коллагена и поддержанию процессов регенерации.

Рыба с запеченными овощами, по словам эксперта, может стать прекрасным блюдом для диетического ужина. Четвертый прием пищи может включать фрукты и обезжиренные кисломолочные продукты — творог, йогурт или сыр твердых сортов.

Такую диету следует обязательно разбавлять физическими нагрузками:

— Нет ничего лучше, чем кардиотренировка. Это бег, скакалка, прыжки, выпады и иные аэробные нагрузки. Именно такой вид упражнений помогает в целом скорректировать проблемные зоны.

Вода — источник восстановления кожи. Именно питьевой режим помогает поддерживать нормальный вес. Вода доставляет питательные вещества и кислород к тканям, улучшает ферментативную активность организма, поэтому стандартные два литра в сутки обязательны для тех, кто хочет иметь подтянутую форму тела и лица.

По словам врача, последним обязательным пунктом избавления от свисающей проблемной зоны является здоровый сон. Без него соблюдение остальных пунктов абсолютно бесполезно. Эксперт рекомендует тратить на отдых не менее восьми часов и разработать режим, при котором вы будете уходить на покой в одно и то же время.