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Свидетельство московских школ приемных родителей приведено к единому образцу

Георгий Соланович

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Свидетельство московских школ приемных родителей приведено к единому образцу
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свидетельство о прохождении школы приемных родителей в Москве приведено к единому образцу. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что был изменен не только внешний вид документа, но и порядок его получения. Ранее сотрудники опеки обращались в школу и ждали ответа на запрос, теперь же сотрудники школ приемных родителей подтверждают информацию о выдаче документа онлайн, что сокращает время получения свидетельства, отметили на официальном портале мэра города.

— Прохождение подготовки обязательно для всех, кроме близких родственников ребенка, лишившегося родителей. После успешного завершения курса выдается свидетельство о прохождении подготовки. Ранее каждая школа использовала собственные формы этого документа и самостоятельно вела их учет, в этом году формат приведен к единому, — уточнила заместитель руководителя московского департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер.

17 января стало известно, что в столице поддержкой семей с приемными детьми занимаются 45 уполномоченных организаций. Более двух тысяч семей уже воспользовались их поддержкой.

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