Несколько строительных инвестпроектов отменили в ЦАО, ВАО и ЗелАО столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Большая Ордынка Карта всех событий

Реализация нескольких инвестиционных проектов по строительству и ремонту административных зданий в Зеленограде, центре и на востоке Москвы прекращена. Соответствующее решение приняла столичная градостроительно-земельная комиссия. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста во вторник, 1 февраля.

Ответственный секретарь комиссии Анастасия Пятова заявила, что инвесторы не реализовали свои проекты и не начали строительство объектов, из-за чего было принято такое решение.

Так, специалисты отменили проект ремонта флигеля под административное здание на улице Большой Ордынки.

— В Зеленограде отменено строительство нового административного здания на участке площадью около 0,49 гектара. На востоке столицы отменен проект по реконструкции административного здания с пристройкой и надстройкой на участке площадью около 0,37 гектара на Открытом шоссе, — говорится в сообщении.

В прошлом году власти Москвы приняли решение отменить инвестпроекты по строительству газопроводов среднего и низкого давления в Новой Москве.