Врач Куркова заявила о невозможности полностью излечиться от алкоголизма

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Человек не может победить зависимость от алкоголя на сто процентов, заявила заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова.

Она отметила, что в настоящее время алкоголизм считается хроническим заболеванием и избавиться от него крайне сложно. Страдающий этим недугом человек может пребывать в двух состояниях — обострение и ремиссия. Последнее, по словам специалиста, диагностируется у пациента в случае, если он не употребляет спиртные напитки около трех лет.

Куркова также призвала бороться с этим недугом в специализированных клиниках, а не обращаться к частным специалистам, которые не могут предоставить никаких гарантий и используют сомнительные методы лечения.

Она отметила, что нередки случаи, когда человек, который не пил долгое время, снова начинает потреблять алкоголь. Волшебного лекарства, которое бы раз и навсегда избавило человека от этой пагубной привычки, по ее словам, не существует.

— Это долгая и сложная работа, и самая эффективная признаваемая в настоящее время в профессиональной среде методика — это комплексный подход медикаментозного лечения и реабилитации, — отметила эксперт в комментарии ФАН.

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