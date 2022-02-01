«Не время расслабляться»: Проценко рассказал о ситуации с «омикроном» в России

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«Омикрон»-штамм коронавируса вытесняет «дельту», однако в госпитали до сих пор приезжают тяжелобольные пациенты. Об этом с Тиной Канделаки поделился главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он уточнил, что врачи следят за ситуацией вокруг «омикрон»-штамма коронавируса. Проценко уверяет, что рекордное количество заражений не должно вызывать панику среди населения, так как количество госпитализаций, наоборот, снижается. Однако расслабляться также не стоит, ведь «дельта» еще не ушла.

— Мы в стационаре все время в состоянии напряженного ожидания. И, несмотря на то что есть понимание, что «омикрон» вымещает «дельту», она все равно продолжает циркулировать, все равно к нам приезжают пациенты с КТ-2, 3, 4, то есть большим объемом поражения. Поэтому, мне кажется, не время расслабляться, — уточнил главврач больницы в беседе с Канделаки.

После Проценко ответил на самые часто задаваемые вопросы. В частности, он признался, что не знает, когда закончится пандемия — прогнозы пока не срабатывают.

Среди постковидных симптомов, наблюдаемых у пациентов главврача в Коммунарке, зафиксированы депрессия, быстрая утомляемость и нарушение короткой памяти.

28 января Проценко рассказал об особенностях новой волны COVID-19.