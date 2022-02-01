СК возбудил уголовное дело после падения ребенка с высоты 18-го этажа в Москве

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Россия, Москва, Лухмановская улица Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как на востоке столицы под окнами жилого дома нашли тело малолетнего ребенка. Об этом во вторник, 1 февраля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, тело ребенка 2017 года рождения нашли вечером 31 января вблизи жилого дома на Лухмановской улице. На теле были повреждения характерные для падения с большой высоты. Позже выяснилось, что ребенок выпал из окна 18-го этажа.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности» — прим. «ВМ»), — заключила Иванова.

В декабре прошлого года сообщалось, что пятилетний ребенок получил травмы после падения из окна третьего этажа жилого дома в районе Бирюлево Восточное. Инцидент произошел на улице Донбасской, ребенка доставили в больницу, где ему оказали медпомощь.