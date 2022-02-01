Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В народном календаре эта дата получила название Ефимов день, во второй день февраля Православная церковь почитает память преподобного Евфимия Великого.

2 февраля нельзя поднимать с земли мелочь, иначе три ближайших года будете нищим. Часто на эту дату назначали свадьбы. Ведь не за горами Великий Пост, во время которого нельзя венчаться и веселиться. Не нужно петь после заката, иначе слез не избежать. В этот день потерять варежку или перчатку — к бедности, поранить руку — к болезни близкого человека.

Приметы погоды:

Если куры хвостами вертят, а кошка пол скребет — жди метели.

Солнце — к красной весне, пасмурно — к затяжным метелям, ветрено — к сырому году.

Если началась метель, то продлится она всю неделю.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 2 февраля, чтобы избежать нищеты

Именины отмечают: Римма, Артем, Ефим, Захар, Инна, Лев.