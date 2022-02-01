Народный календарь. Что запрещено делать 2 февраля, чтобы избежать нищеты
В народном календаре эта дата получила название Ефимов день, во второй день февраля Православная церковь почитает память преподобного Евфимия Великого.
2 февраля нельзя поднимать с земли мелочь, иначе три ближайших года будете нищим. Часто на эту дату назначали свадьбы. Ведь не за горами Великий Пост, во время которого нельзя венчаться и веселиться. Не нужно петь после заката, иначе слез не избежать. В этот день потерять варежку или перчатку — к бедности, поранить руку — к болезни близкого человека.
Приметы погоды:
Если куры хвостами вертят, а кошка пол скребет — жди метели.
Солнце — к красной весне, пасмурно — к затяжным метелям, ветрено — к сырому году.
Если началась метель, то продлится она всю неделю.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Римма, Артем, Ефим, Захар, Инна, Лев.