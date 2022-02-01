Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы самые частые травмы у любителей активного зимнего отдыха

Ирина Игнатенко

Общество
Названы самые частые травмы у любителей активного зимнего отдыха
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Травматолог-ортопед Азатуи Муравьева рассказала, какие травмы чаще всего получат любители активного зимнего отдыха.

По ее словам, чаще всего лыжники повреждают коленные суставы, а любители кататься на коньках — голеностопные, локтевые и лучезапястные суставы.

— При катании на лыжах травмы происходят под действием сил, действующих в результате падения, перекрещивания лыж или разъезда лыж в стороны. Травмы при катании на коньках обусловлены жесткой фиксацией стоп в коньках, падением во время поворотов, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Она отметила, что лыжники часто обращаются с травмами локтевых, плечевых суставов и головы. Обратиться за помощью стоит, если нарастает отек, появляется гематома, сильная боль. При повреждении головы может возникнуть тошнота, рвота, нарушение речи.

При катании на коньках также нередки порезы при соприкосновении с лезвиями коньков.

Ранее стало известно, какой зимний вид досуга самый популярный у россиян. Россияне назвали катание на горных лыжах, санках и другие виды зимнего спорта идеальным видом досуга зимой.

Читайте также:
Фигурное катание зима лыжи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как Россия ответит на отказ США и НАТО

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Что будет с курсом рубля в феврале

Виталий Лейбин
Виталий Лейбин

Войны с Украиной не будет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Все мнения
О проекте