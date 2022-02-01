Названы самые частые травмы у любителей активного зимнего отдыха

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Травматолог-ортопед Азатуи Муравьева рассказала, какие травмы чаще всего получат любители активного зимнего отдыха.

По ее словам, чаще всего лыжники повреждают коленные суставы, а любители кататься на коньках — голеностопные, локтевые и лучезапястные суставы.

— При катании на лыжах травмы происходят под действием сил, действующих в результате падения, перекрещивания лыж или разъезда лыж в стороны. Травмы при катании на коньках обусловлены жесткой фиксацией стоп в коньках, падением во время поворотов, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Она отметила, что лыжники часто обращаются с травмами локтевых, плечевых суставов и головы. Обратиться за помощью стоит, если нарастает отек, появляется гематома, сильная боль. При повреждении головы может возникнуть тошнота, рвота, нарушение речи.

При катании на коньках также нередки порезы при соприкосновении с лезвиями коньков.

Ранее стало известно, какой зимний вид досуга самый популярный у россиян. Россияне назвали катание на горных лыжах, санках и другие виды зимнего спорта идеальным видом досуга зимой.