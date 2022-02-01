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Оштрафованным за сбор жуков россиянам разрешили вернуться на родину

Георгий Соланович

Общество
Оштрафованным за сбор жуков россиянам разрешили вернуться на родину
Фото: АГН Москва

Россиянам, оштрафованным на миллион рублей за сбор жуков на Шри-Ланке, разрешили вернуться на родину. Об этом сообщили в посольстве России в Коломбо.

Там уточнили, что сначала граждане РФ должны были оплатить штраф, что они и сделали. Возвращение на родину запланировано на первое февраля.

— Вчера, 31 января, российские граждане оплатили штраф, получили разрешение суда на выезд из Шри-Ланки и сегодня вылетают в Москву, — передает слова посольства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что суд в Шри-Ланке оштрафовал троих российских граждан, которых обвиняли в сборе жуков, на 2 миллиона 888 тысяч рупий (примерно 1,1 миллиона рублей на каждого — прим. «ВМ»). Кроме того, все трое получили условный срок два года с испытательным периодом до пяти лет.

Приговор вынесен Александру Игнатенко и его спутникам Артему Рябову и Николаю Килафяну. Известно, что Игнатенко — ученый, сотрудник зоопарка в Ростове-на-Дону. Знакомые осужденных уже начали сбор денег в Сети для выплаты штрафа.

Известно, что Игнатенко задержали еще в 2020 году, он находился в тюрьме, где у него обострилась язвенная болезнь.

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