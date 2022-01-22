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Суд Шри-Ланки оштрафовал собиравших жуков россиян на миллион рублей

Юлия Курганова

Происшествия
Суд Шри-Ланки оштрафовал собиравших жуков россиян на миллион рублей
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Суд на Шри-Ланке приговорил троих российских граждан, которых обвиняли в сборе жуков, к штрафу в размере 2 миллиона 888 тысяч рупий (примерно 1,1 миллиона рублей на каждого — прим. «ВМ») и условному сроку в два года с испытательным периодом до пяти лет. Об этом сообщило в пятницу, 21 января, посольство РФ в Коломбо.

Штраф им необходимо оплатить до 11 марта. Только тогда россияне смогут получить паспорта, чтобы вернуться на родину. Если же виновные не оплатят вынесенный судом штраф, их ждет тюремное заключение на острове. Граждане свою вину признали, сообщает РИА Новости.

По данным ТАСС, приговор вынесен Александру Игнатенко и его спутникам Артему Рябову и Николаю Килафяну. Известно, что Игнатенко — ученый, сотрудник зоопарка в Ростове-на-Дону. Знакомые осужденных начали сбор денег в Сети для выплаты штрафа.

Известно, что Игнатенко задержали еще в 2020 году, он находился в тюрьме, где у него обострилась язвенная болезнь.

Шестерых россиян в США обвинили в кибервымогательстве. Отмечается, что все лица обвиняются в создании программы-вымогателя Trickbot.

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