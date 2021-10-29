Суд в США обвинил шестерых россиян в кибервымогательстве

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Шесть россиян и один гражданин Украины проходят по делу о кибервымогательстве в США. Об этом говорится в документах суда.

Отмечается, что все лица обвиняются в создании программы—вымогателя Trickbot.

Как пишет РИА Новости, в деле названы лишь два имени: российский гражданин Владимир Дунаев, экстрадированный ранее из Южной Корее, а также россиянка Алла Витте, арестованная в Майами. Обвинения еще в августе предъявил суд американского штата Огайо.

Согласно документу, преступная группа действовала в России, Белоруссии, на Украине и Суринаме.

Дунаеву грозит до 60 лет тюрьмы, а Витте — 30 лет заключения под стражу. Также известно, что четыре обвиняемых, что на момент составления обвинительного заключения в августе 2020 года проживали в России.

20 октября стало известно, что гражданина РФ экстрадировали из Южной Кореи по запросу США. Его подозревают в причастности к международной киберпреступной организации, которая с помощью хакерских программ вымогала деньги у пользователей. Позднее выяснилось, что это оказался Владимир Дунаев.

В начале октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что в городе Находка организованная преступная группа блокировала важные данные пользователей в интернете и за деньги открывала к ним доступ обратно. Они выявляли уязвимые компьютерные системы, после чего с помощью вредоносных программ нейтрализовывали находящиеся на них средства защиты. Дальше злоумышленники подбирали логины и пароли к личным аккаунтам представителей организаций, блокировали в них важную информацию и требовали деньги за ее разблокировку. Причем средства необходимо было перевести в криптовалюте на счет онлайн-кошелька.