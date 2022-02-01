Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Народный артист РСФСР Лев Лещенко развенчал популярный миф о Владимире Высоцком, с которым был хорошо знаком.

Он отметил, что в советские времена действительно существовала цензура, но она не была столь жесткой, как это описывают. И Владимиру Высоцкому спокойно разрешали выступать с концертами.

— Талант настоящий не душили, это все неправда. Володю Высоцкого любили те же самые органы, которые его запрещали, ходили на его концерты. Ну, может быть, его не педалировали на Первом канале, но он работал по 40–50 концертов в месяц, — рассказал Лещенко в комментарии «Царьграду».

Лещенко добавил, что при этом в советское время на эстраду не попадали пошлые песни и бездарные исполнители, а на современной эстраде это можно увидеть.

До этого Лев Лещенко рассказал, что больше всего раздражает его в современном мире. Он посетовал, что все больше людей считают нормальным вмешиваться в чужую жизнь, поучать и критиковать другого человека. Кроме того, тайну личной жизни теперь никто не считает необходимым уважать.