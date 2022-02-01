Число ДДУ с привлечением кредитных средств превысило 68 тысяч в столице

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Сотрудники столичного управления Росреестра зарегистрировали 68 791 договор участия в долевом строительстве жилых и нежилых объектов с привлечением кредитных денежных средств за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Москве во вторник, 1 февраля.

Уточняется, что показатели прошлого года почти на 29 процентов опередили уровень 2020 года.

— В декабре 2021 года на первичном рынке недвижимости зарегистрировано 7152 ДДУ с использованием кредитов. Это на 27,9 процента больше, чем месяцем ранее (5590) и на 2,1 процента выше показателя декабря 2020 года (7007), — заявили в пресс-службе.

Руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов добавил, что доля кредитов на новостройки составила 48 процентов от общего числа ДДУ.

— При этом в количественном выражении число регистраций кредитных договоров увеличилось на 15,3 тысячи ДДУ — годовой прирост почти 30 процентов, — заключил он.

31 января Майданов рассказал, что специалисты столичного управления Росреестра зарегистрировали 98 865 договоров долевого участия на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов в прошлом году. Этот показатель на 120 процентов опередил уровень 2020 года.