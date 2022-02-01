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Академик пояснил, кто наиболее подвержен риску повторного заражения «омикроном»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Академик пояснил, кто наиболее подвержен риску повторного заражения «омикроном»
Фото: Unsplash

Риску повторного заражения «омикрон»-штаммом коронавируса подвержены люди, страдающие диабетом, серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями в стадии обострения. Об этом сообщил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

При этом эксперт добавил, что говорить о том, что риск повторного заражения «омикроном» выше в 5,4 раза по сравнению с вариантом «дельта», как это делают некоторые специалисты, преждевременно.

Он пояснил, что «омикрон» циркулирует всего два месяца, данных о нем собрано еще недостаточно, необходимо больше данных из разных стран.

— Я бы к нему просто относился так же, как к «дельте». Надо также принимать во внимание, что вакцина защищает от «омикрон»-штамма намного хуже, раза в два, — заявил Нетесов в комментарии НСН.

До этого ученые рассказали, какой категории людей грозит тяжелое течение «омикрона». На сегодняшний день наблюдается увеличение числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и старше с острой пневмонией после заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

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